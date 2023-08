Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Aus einem Auto den Schlüssel eines anderen geklaut

Viersen-Süchteln (ots)

Zwei Damen haben ihre Autos am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz am Süchtelner Sportpark abgestellt. Als sie zurückkehrten, fehlten in einem Auto eine Handtasche mit Geldbörse, Bargeld, Ausweisen und Debit-Karte. Der Autoschlüssel des zweiten Wagens war ebenfalls dort gelagert gewesen und verschwunden. Und mit ihm der zweite Wagen. Geparkt hatten die beiden Frauen dort am Dienstag gegen 16 Uhr. Um 17.15 Uhr waren sie auf den Parkplatz zurückgekehrt und hatten festgestellt, dass das noch vorhandene Auto auf unbekannte Weise geöffnet und durchwühlt worden war. In dem verschwundenen Wagen befand sich auch noch ein Rucksack mit Bargeld und Karten. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen roten Opel Mocca mit KK-Kennzeichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Wer hat am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz am Sportpark verdächtige Beobachtungen gemacht? Eventuell auch schon vor der Ankunft der beiden Damen? Hat jemand vor 17.15 Uhr einen roten Opel Mocca das Gelände verlassen gesehen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (815)

