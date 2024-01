Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.01.2024 um 11:01 Uhr wurde ein 41-Jähriger aus Haßloch mit seinem Mercedes-Benz in der Chemnitzer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Amfetamin und Metamfetamin steht. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Im weiteren Verlauf konnte während der Durchsuchung des Anwesens des Fahrers eine geringe Menge Amfetamin und Ecstasy aufgefunden werden. Nun kommt auf den Haßlocher mehrere Strafanzeigen, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

