Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Hambach

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.01.2023 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in der Dachnahlstraße in Neustadt OT Hambach. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte glirrende Glasscheiben, sowie eine auffällige Kommunikation zwischen den Tätern und verständigte umgehende die Polizeiinspektion. Die Täter brachen den Einbruch ab.

Bei den Tätern soll es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um zwei männliche Täter mit "Handwerkerhosen" gehandelt haben, welche nach dem missglückten Einbruch zu einem nahgelegenen geparkten Kraftfahrzeug geflüchtet seien. Glücklicherweise konnte eine weitere Anwohnerin dies beobachten.

Es kam durch den versuchten Einbruchsdiebstahl zu Beschädigungen an einer Tür. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 EUR.

Sollte es weitere Zeugen geben, so mögen diese sich bitte bei der Polizei- oder Kriminalinspektion Neustadt/W. melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell