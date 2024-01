Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lediglich passiv Cannabis konsumiert...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat eine 34-Jährige aus Neustadt/W. laut eigenen Angaben, welche am 07.01.2024 um 18:00 Uhr in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle gab die Frau an, dass sie über das Wochenende sich bei Bekannten aufhielt, welche Cannabis konsumierten. Sie selbst habe jedoch nichts konsumiert. Ein Drogenvorttest reagierte jedoch nicht nur auf dir Stoffgruppe Cannabis positiv, sondern zusätzlich auch auf Amfetamine. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und der Neustadterin eine Blutprobe entnommen. Diese erwartet nun ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell