Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen) Auf nasser Straße von der Fahrbahn abgekommen - 18-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend auf der Fahrt von Spaichingen in Richtung Schura von der Kreisstraße 5913 abgekommen und hat sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau fuhr gegen 20.10 Uhr zusammen mit einer ebenfalls 18-jährigen Freundin mit einem BMW auf der K 5913 in Richtung Schura, als sie auf der regennassen Straße die Kontrolle über den Wagen verlor. Der BMW kam von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Graben, wobei sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zuzog. Die verständigte Mutter und die beim Unfall nicht verletzte Mitfahrerin brachten die 18-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der mit rund 3000 Euro beschädigte BMW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell