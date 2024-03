Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung (11.03.2024)

Hüfingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Riedböhringen. Ein 50-jähriger VW Passat Fahrer bog, von der Alemannenstraße kommend, auf die B 27. Hier stieß er mit einem in Richtung Donaueschingen fahrenden 49-Jährigen in einem VW UP! zusammen. Beide Insassen blieben unverletzt. Den Gesamtsachschaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro, wobei am VW UP! Totalschaden entstand. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb sie ein Abschleppdienst abholte.

