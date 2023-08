POL-SE: Rellingen - Brennpunkdienst des Polizeireviers Pinneberg kontrolliert in 30er Zone und betreibt aktive Verkehrsaufklärung

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Freitag (25.08.2023) ist es in Schenefeld zu einem Diebstahl eines Motorrades gekommen. Unbekannte Täter entwendeten aus einer Tiefgarage in Straße "Alte Landstraße" in Schenefeld ein Motorrad der Marke BMW in der Farbe Schwarz/ Gelb. Die Maschine mit Pinneberg Kennzeichen ist mit zwei Hartschalenkoffern ausgestattet. Der ...

