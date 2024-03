POL-KN: (Rottweil) Unbekannte brechen Zigarettenautomat gewaltsam auf- Polizei sucht Zeugen (11./12.03.2024)

Konstanz (ots) - Bei einem Unfall zwischen Dettingen und Hegne hat sich am Montagabend ein VW Golf überschlagen. Gegen 20 Uhr fuhr ein 21-Jährige mit einem VW Golf von Dettingen in Richtung Hegne. Kurz hinter einer Kurve kreuzte vermutlich ein Wildtier die Fahrbahn, woraufhin die junge Frau versuchte auszuweichen und dabei die Kontrolle über ihren Wagen verlor. In ...

