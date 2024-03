Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall zwischen Dettingen und Hegne - Golf überschlägt sich (11.03.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall zwischen Dettingen und Hegne hat sich am Montagabend ein VW Golf überschlagen. Gegen 20 Uhr fuhr ein 21-Jährige mit einem VW Golf von Dettingen in Richtung Hegne. Kurz hinter einer Kurve kreuzte vermutlich ein Wildtier die Fahrbahn, woraufhin die junge Frau versuchte auszuweichen und dabei die Kontrolle über ihren Wagen verlor. In der Folge kam das Auto von der Straße ab und überschlug sich. Die 21-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die drei Mitfahrerinnen blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt, begaben sich jedoch ebenfalls zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Neben vier Rettungswagen war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

