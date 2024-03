Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall fordert rund 16.000 Euro Blechschaden

Tuttlingen (ots)

Rund 16.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagmittag auf der Olgastraße im Bereich der Kreuzung mit der Zeughausstraße ereignet hat. Eine 28-Jährige fuhr gegen 12.15 Uhr mit einem großen Dodge Ram Pickup auf der Olgastraße in Richtung Stadtmitte. Da sie als Wartepflichtige an der Kreuzung mit der bevorrechtigten Zeughausstraße zu weit nach vorne gefahren war, setzte die Dodge-Fahrerin zurück, ohne auf einen seitlich versetzt hinter ihr wartenden 5er BMW eines 58-jährigen Autofahrers zu achten. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zur heftigen Kollision. Personen kamen nicht zu Schaden.

