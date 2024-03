Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Lastwagenfahrer demoliert Stromkasten und begeht Unfallflucht

Polizei sucht weitere Zeugen (11.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von 3.000 Euro ist am Montag gegen 18.30 Uhr ein Lastwagenfahrer von einer Unfallstelle in der Peterzeller Straße geflüchtet. Der Unbekannte fuhr auf Höhe der Häuser Nummer 1 und 3 gegen einen Stromverteilerkasten und demolierte ihn völlig. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, suchte der Fahrer mit seinem Laster das Weite. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und der Polizei wichtige Hinweise auf den Verursacher geben. Trotzdem bittet die Polizei weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell