Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht

Polizei sucht weitere Zeugen (09.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Samstagabend im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 20.50 Uhr in der Wieselsbergstraße. Er beschädigte auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants einen geparkten VW CC hinten links und flüchtete unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

