Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Schwerer Verkehrsunfall

Zwei Radfahrende stürzten nach Kollision

Goch (ots)

Am Samstagnachmittag (6. April 2024) gegen 15:35 Uhr fuhren eine 51-jährige Gocherin und ein 49-jähriger Gocher den Geh- und Radweg an der Neuen Kranenburger Straße in Richtung Grunewald entlang, als sich die Lenker der Fahrräder berührten und beide zu Fall kamen. Die 51-Jährige samt Rad fiel auf den 49-Jährigen, der in Folge des Unfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Gocherin blieb unverletzt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell