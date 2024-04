Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve -Verkehrsunfall

37-jährige Gocherin kommt von der Fahrbahn ab

Kleve (ots)

Am frühen Montagmorgen (8.April 2024) kam es gegen 07:00 Uhr auf der Emmericher Straße noch vor der Rheinbrücke zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Gocherin fuhr in ihrem grauen Peugeot die Emmericher Straße in Richtung Rheinbrücke, als sie vor einer lang gezogenen Linkskurve einen anderen Verkehrsteilnehmenden überholt, wieder einschert und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Gocherin stieß gegen die Leitplanke und kollidiert anschließend mit einem stehenden LKW. Glücklicherweise verletzte sich die Fahrerin nur leicht. Ihr Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Warum die Gocherin von der Fahrbahn abkam, ist Bestandteil der Ermittlung des Verkehrskommissariats. Die Polizei regelte den Verkehr für die Zeit der Unfallaufnahme. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell