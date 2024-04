Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Bedburg-Hau (ots)

Am Donnerstag (4. April 2024) gegen 03:25 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, dass sie zwei verdächtige Personen auf der Saalstraße in Höhe des dortigen Zigarettenautomaten festgestellt habe. Sie würde "knackende" Geräusche hören, die eher unüblich beim Vorgang des Zigarettenziehens seien. Durch die heraneilende Polizeistreife konnte auf der Saalstraße ein silberner KIA Shuma angehalten werden. Im Auto befanden sich zwei Männer aus Georgien im Alter von 25 und 29 Jahren sowie eine Vielzahl von Zigarettenpackungen, IQOS Tabakware, eine Geldkassette und Bargeld. Weiterhin konnte im KIA Ausbruchswerkzeug sichergestellt werden. Der 25-jährige Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und führte das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Hierzu leiteten die Beamten gesonderte Strafverfahren ein. Die beiden Georgier wurden vorläufig festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Das Kriminalkommissariat in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge zu weiteren Diebstählen aus Automaten. (as)

