Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch

Unbekannte Täter entwenden gelben Chevrolet Matiz

Geldern (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag (4. April 2024) zwischen 00:30 Uhr und 08:30 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Zweiparteienhauses am Meisenweg ein. Die Täter öffneten hierzu zunächst die Hauseingangstür und dann die Wohnungstür. Während die beiden Wohnungsinhaber schliefen, nahmen die Einbrecher einen Autoschlüssel, ein Tablet sowie ein Handy mit. Am nächsten Morgen stellte das Ehepaar die offenstehende Wohnungstür fest und anschließend den Diebstahl der oben genannten Gegenstände. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen gelben Chevrolet Matiz, der mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-HV442 geführt wird.

Die Kripo in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell