Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Schmallenberg (ots)

In Schmallenberg kam es am Sonntag gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Mann aus Schmallenberg die L742 von Winkhausen kommend in Richtung Niedersorpe. In einer Rechtskurve kam der Pkw aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Im Fahrzeug befanden sich zur Unfallzeit noch vier weitere männliche Mitfahrer, 17 bis 59 Jahre alt und allesamt aus Schmallenberg. Diese wurden zum Teil schwer verletzt. Der 17-Jährige wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ein Unfallaufnahmeteam war im Einsatz. Die Unfallstelle war teilweise voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Das verunfallte Fahrzeug wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell