Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall zwischen E-Scooter und Auto

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Brückenplatz in Arnsberg. Ein 44-jähriger Arnsberger war mit seinem E-Scooter am dortigen Kreisverkehr unterwegs. Eine 51-Jährige aus Arnsberg war dort ebenfalls unterwegs, sie befuhr den Kreisverkehr mit ihrem Auto. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es an der Einfahrt in den Kreisverkehr zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 44-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An seinem Scooter entstand Sachschaden. Die 51-jährige Autofahrerin setzte ihre Fahrt zunächst fort. Sie blieb unverletzt und ihr Auto unbeschädigt. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat auch wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell