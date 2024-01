Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Minderjährige E-Scooterfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Frau flüchtet von der Unfallstelle

Hamm-Heessen (ots)

Am Montag, 8. Januar, gegen 15 Uhr, kam es am Kreisverkehr Sachsenring/Heinrich-Wiese-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriges Mädchen auf ihrem E-Scooter leicht verletzt wurde. Die unbekannte Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle. Zuvor war die Frau mit ihrem roten Auto aus dem Kreisverkehr in die Heinrich-Wiese-Straße abgebogen und stieß mit der 16-jährigen Hammerin zusammen, die mit ihrem E-Scooter die Straße in östliche Richtung querte. Durch den Aufprall kam die Jugendliche zu Fall und verletzte sich leicht. Sie suchte selbstständig einen Arzt auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Die flüchtige Autofahrerin soll 75 bis 80 Jahre alt sein und eine graue Dauerwelle haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (aj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell