POL-HAM: Unfallflucht am Jahnstadion

Hamm-Herringen (ots) - In den frühen Morgenstunden am Dienstag, 9. Januar, gegen 3 Uhr brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Holzstraße ein. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fenster gelangten sie in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Dort wurden sie von einem Anwohner überrascht und flüchteten. Zu etwaigem Diebesgut oder zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die ...

