Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht in Parkhaus gesucht

Arnsberg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in einem Parkhaus am Neumarkt. In der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 08:50 Uhr entstand dabei Sachschaden an einem geparkten Auto und an einem Begrenzungspfeiler im Parkhaus. Möglicherweise sind die Beschädigungen von einem weißen Auto während des Einparkens verursacht worden. Der oder die unbekannte Fahrzeugführer/in entfernte sich anschließend möglicherweise unerlaubt vom Unfallort. Die genauen Umstände und die mögliche Unfallbeteiligung dieses weißen Autos sind auch Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell