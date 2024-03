Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Sundern (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr verunfallte ein 69-jähriger Mann aus Sundern am Selscheder Weg. Er war mit seiner 71-jährigen Beifahrerin auf der K6 zwischen Selschede und Sundern unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit seinem Auto verunfallte. Der 69-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Seine 71-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Dortmund war an der Unfallaufnahme beteiligt. Die K6 war zwischen Westenfeld und Sundern für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell