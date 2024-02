Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff auf Zugbegleiterin - Couragierter Mann greift ein

Duisburg (ots)

Im IC 2005 wurde am Donnerstagmorgen (15. Februar) um 9.15 Uhr eine Zugbegleiterin (48) von einem Mann (21) angegriffen. Ein Mitreisender (44) schritt ein. Bundespolizisten nahmen den jungen Mann in Duisburg vorläufig fest.

Als die Zugbegleiterin auf der Fahrt von Herne Wanne-Eickel nach Duisburg den 21-jährigen Algerier bei der Fahrkartenkontrolle darauf aufmerksam machte, dass das Deutschlandticket nicht für diesen Zug gilt, griff er die 48-Jährige an. Er packte ihr an den Kragen und drückte sie in ein Abteil gegen das Fenster. Ein Reisender reagierte blitzschnell und zog den Angreifer von der Zugmitarbeiterin weg und hielt weiteren Schaden von ihr fern. Ein reisender Bundespolizist, der sich ebenfalls auf dem Zug befand, eilte hinzu und fixierte den Renitenten. Im Duisburger Hauptbahnhof wurde der 21-Jährige den Beamten der Bundespolizei in Duisburg übergeben.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung eingeleitet. Er wurde auf freiem Fuß belassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell