Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Diebstahl in Drogerie

Arnsberg (ots)

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es Donnerstagmittag in Arnsberg Neheim. Gegen 11:30 Uhr versuchten drei Männer in einer Drogerie an der Hauptstraße Parfüm zu klauen. Nachdem sie von einem Detektiv erwischt wurden, traten die drei die Flucht an. Mithilfe eines 31-jährigen Arnsbergers versuchte der Ladendetektiv die Täter festzuhalten. Die rissen sich jedoch los und flüchteten letztlich aus dem Geschäft. Der 31-jährige Zeuge wurde bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige antreffen. Es handelt sich dabei um zwei Männer aus Detmold im Alter von 18 und 28 Jahren. Der dritte männliche Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Im Auto der Tatverdächtigen fanden die Beamten weiteres vermeintliches Diebesgut. Diese mögliche Tatbeute wurde sichergestellt. Außerdem führte der 18-Jährige ein Messer mit, das ebenfalls sichergestellt wurde. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer von der Polizeiwache entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

