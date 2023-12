Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rotlicht missachtet

Kollision auf Kreuzung

Gronau (ots)

Unfallstelle: Gronau, Ochtruper Straße;

Unfallzeit: 05.12.2023, 16.00 Uhr;

Zwei Leichtverletzte sowie rund 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Gronau. Dabei hatte gegen 16.00 Uhr ein 51-jähriger Autofahrer die Ochtruper Straße aus Richtung Innenstadt kommend befahren und war in die Kreuzung mit der Max-Planck-Straße trotz roter Ampel eingefahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto des von links kommenden 49 Jahre alten Heekers. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in ein Krankenhaus und Abschlepper kümmerten sich um die stark beschädigten Autos. Nach derzeitigem Ermittlungstand war das Rotlicht des über der Straße angebrachten Signals defekt. Das Verkehrskommissariat Ahaus hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

