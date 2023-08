LPI-EF: Unbefugter Zutritt

Sömmerda (ots) - Weißensee In der Zeit vom 24.08.23 18:00 Uhr bis 25.08.23 07:00 Uhr versuchten Unbekannte in einen Baucontainer auf einer Baustelle am Gondelteich einzubrechen. Es gelang ihnen zwar die Tür zu diesem aufzubrechen, jedoch beachteten sie nicht, dass diese zudem noch mit einem davor abgestellten Radlader gesichert war, so dass sie die Tür nicht öffnen konnten. Sachschaden entstand hierbei in Höhe von ca. 50 Euro. (AD) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

