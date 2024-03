Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 17-Jähriger nach Streit zusammengeschlagen und schwer verletzt

Meschede/Arnsberg (ots)

Am Freitag kam es gegen 21:00 Uhr auf der Beringhauser Straße in Meschede zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Beamte der Wache Meschede konnten vor Ort zunächst einen 17-jährigen Jugendlichen aus Arnsberg auffinden und stellten bei diesem deutliche Gesichtsverletzungen fest. Rettungskräfte waren ebenfalls im Einsatz. Nach ersten Ermittlungen vor Ort verdichteten sich die Hinweise auf eine zuvor stattgefundene Streitigkeit zwischen dem Verletzten und mehreren unbekannten jungen Männern. Es gibt Hinweise darauf, dass der Arnsberger durch die Unbekannten angegriffen und zu Boden gebracht worden ist. Möglicherweise wurde auch auf die Person eingetreten. Die Gruppe, aus welcher die Täter agierten, soll ca. sechs bis acht männliche Personen im Alter von etwa 16-20 Jahren umfasst haben. Zwei junge Männer der Gruppe können wie folgt beschrieben werden: männlich, 16-20 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 170cm groß und schlank, blaue Jogginghose, schwarze Weste; die Person trug eine schwarze Baseballkappe. Die zweite Person wird ebenfalls als junger Mann im gleichen Alter beschrieben, auch ca. 170 cm groß, graue Jogginghose, weißes Oberteil, ebenfalls mit einer schwarzen Kappe bekleidet und einem südeuropäischen Erscheinungsbild. Für die übrigen Personen liegen noch keine genauen Beschreibungen vor. Jedoch sollen überwiegend Jogginghosen und Baseballkappen getragen worden sein. Nach Zeugenhinweisen ist davon auszugehen, dass die Unbekannten sich vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung des Oesterweges entfernten und von dort aus in eine Gasse für Fußgänger geflüchtet sind. Der Verletzte wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen "Gefährlicher Körperverletzung" und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell