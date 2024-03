Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubdelikt unter Jugendlichen

Meschede (ots)

Wie der Polizei erst am Samstag bekannt wurde, kam es nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstag in Meschede zu einem Aufeinandertreffen von mehreren Jugendlichen. Demnach war ein 16jähriger Junge aus Meschede zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr mit mehreren jungen Leuten gleichen Alters in der Mescheder Fußgängerzone unterwegs. Etwa in Höhe des Abzweigs zur Von-Stephan-Straße traf die Gruppe nach jetzigem Ermittlungsstand auf weitere Jugendliche. Ein bislang unbekannter männlicher Jugendlicher soll dem 16-Jährigen im weiteren Verlauf eine hochwertige Halskette entwendet haben. Es gibt Hinweise darauf, dass bei der Tat ein Messer mitgeführt und zumindest auch gezeigt worden ist. Einzelheiten sind noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Personengruppe, aus welcher der offensichtliche Täter agierte, flüchtete im Anschluss die Fußgängerzone entlang in Richtung des Rathauses und von dort über eine Fußgängerbrücke zur Brückenstraße. Versuche des Opfers, die Kette zurück zu bekommen, scheiterten nach jetzigem Informationsstand, weil der Täter auf der Fußgängerbrücke den 16-Jährigen erneut bedrohte. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

