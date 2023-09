Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Parkplatz

Hamm-Rhynern (ots)

Ein geparkter Nissan wurde am Dienstag, 18. September, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Unnaer Straße beschädigt. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr beschädigte eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug den Pkw und flüchtete danach. An dem weißen Auto waren Lackkratzer am Heck entstanden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell