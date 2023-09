POL-HAM: Autofahrer nach Verfolgungsfahrt zu Fuß geflüchtet

Hamm-Heessen (ots) - Ein 64-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich am Freitag, 15. September, gegen 13.55 Uhr, in Folge eines Verkehrsunfalles auf der Fährstraße leicht. Der Mann aus Hamm befuhr mit seinem Rad den Radweg der Fährstraße in Richtung Süden. In Höhe westlich gelegener Parkmöglichkeiten stieß er mit dem BMW eines 55-Jährigen zusammen. Der Mann aus Dorsten war gerade dabei rückwärts auszuparken, als ...

