Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Gebäudeecke

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 19.25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Eisenacher Straße. Ein 23-jähriger Fahrer eines Ford fuhr von Richtung Mosbacher Straße in Richtung Eisenach. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über seinen PKW, geriet ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einer dort befindlichen Hauswand. Am Ford entstand Totalschaden, das Gebäude wurde ebenso erheblich beschädigt. Der 23-Jährige sowie seine drei Mitfahrer (männlich, zweimal 16 Jahre, einmal 15 Jahre) wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein bei dem Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ungefähr 0,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der Ford wurde abgeschleppt, die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

