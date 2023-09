POL-HAM: Leichtverletzter Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots) - Ein Unbekannter ist am Sonntag, 17. September, durch ein offen stehendes Fenster in ein Haus an der Lippestraße eingebrochen. Gegen 12.30 Uhr nahm der Hausbewohner Geräusche aus dem Obergeschoss war. Dort sah er dann noch, wie ein Mann aus einem der Fenster im Obergeschoss flüchtete und auf das Dach des Wintergartens sprang. Der Einbrecher ist geschätzt zwischen 25 und 30 Jahre alt, 1,70 Meter bis ...

