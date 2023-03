Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Garage

Diebe entwendeten die vergangenen Tage in Ulm eine eingelagerte Küche.

Ulm (ots)

Am Montag bemerkte der Eigentümer den Diebstahl. Unbekannte hatten an der Garage in der Straße "Pfaffenäcker" ein Loch in das Blechtor der Garage gebohrt. Dadurch konnten sie den Schließmechanismus öffnen. In der Garage befand sich unter anderem eine in Einzelteile verpackte Einbauküche. Die Einbrecher transportierten diese ab. Wann genau die Tat geschah, ist nicht bekannt. Vermutlich dürfte die Tat in den vergangenen zehn Tagen verübt worden sein. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage oder auch eines Bewegungssensors eine abschreckende Wirkung.

