Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mauersäule an Grundstückszufahrt beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern-Walbeck (ots)

Am Samstag (30. März 2024) kam es zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr an der Maasstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmender touchierte und beschädigte dabei eine Mauersäule an einer Grundstückszufahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass der flüchtige Pkw im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt sein muss und das Fahrzeug die auffallende Farbe "quietschgrün-metallic" hat. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmende entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

