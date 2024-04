Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Abgestellter Pkw beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Mittwoch (27. März 2024) kam es im Zeitruam zwischen 07:30 Uhr und 13:45 Uhr an der Walbecker Straße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden, der vermutlich die Walbecker Straße in Fahrtrichtung Gelderner Straße, wurde ein grauer Touran im vorderen Bereich auf der Fahrerseite beschädigt. Die 47-jährige Halterin wurde durch eine Zeugin auf den Schaden am Fahrzeug hingewiesen und verständigte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell