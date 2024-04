Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Millingen - Betrügerischer Anruf von falschen Polizeibeamten

82-Jährige übergibt Wertsachen an Betrüger

Rees (ots)

Am Mittwochabend (3.april 2024) zwischen 19:40 Uhr und 21:30 Uhr erhielt eine 82-jähirge Frau aus Rees immer wieder betrügerische Anrufe von falschen Polizeibeamten. Diese ließen sie glauben, es würde in ihrer Nachbarschaft zu Einbrüchen kommen, zwei Täter seien bereits festgenommen, bei denen habe sich eine Liste mit potenziellen Opfern befunden. Ihre Wertsachen seien zu Hause nun nicht mehr sicher. Der Betrüger sagte der Reeserin sie solle all ihre Wertsachen in einem Topf legen und diesen an die Polizei übergeben. Gegen 20:30 Uhr klingelte es an der Haustür und die 82-Jährige übergab einem Unbekannten einen Topf voller Wertsachen. Als sie nun in weiteren Anrufen die Sachen zurückforderte, sagte man ihr das dies nicht möglich sei. Jetzt wurde sie stutzig und verständige den Notruf.

Der Unbekannte kann wie folgt beschreiben werden: - männlich - schwarze Pudelmütze - schwarzer Anorak - Brille - dunkel gekleidet

Leider kommt es immer wieder zu derartigen Anrufen. Die Betrüger reden den Opfern ein, absolutes Stillschweigen über die Sache zu bewahren. Halten Sie sich auf keinen Fall daran! Reden Sie mit Verwandten oder Bekannten über verdächtige Anrufe, bevor es zu spät ist! Verständigen Sie die Polizei!

Hier noch einmal die Verhaltenshinweise der Polizei, die bei solchen Anrufen dringend zu beachten sind: - Bei einem Anruf der Polizei erscheint NIE die Notrufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. - Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter oder -beamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Fragen Sie nach, ob es diese Person bei der Behörde gibt und wie Sie sie erreichen können. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten wie Bankverbindungen. - Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder Geldinstituten. - Wenn Sie solch einen Anruf bekommen haben, verständigen Sie eine Person Ihres Vertrauens und die Polizei. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell