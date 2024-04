Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Schwerer Verkehrsunfall

82-jähriger Radfahrer gestürzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (3.April 2024) gegen 14:15 Uhr stürzte ein 82 Jahre alter Mann aus Emmerich mit seinem Rad auf der Moritz-von-Nassau-Straße. Er fuhr die Straße in Richtung B 220 entlang, als er noch vor der Georg-Elser-Straße aus derzeit nicht bekannten Gründen mit dem Rad umkippte. Noch an der Unfallstelle reanimierten Ersthelfer den Gestürzten. Mittels Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Das Verkehrsunfallaufnahme Team aus Recklinghausen wurde zur Unfallaufnahme hinzugerufen. Der polizeilich Opferschutz hat die Angehörigen informiert und kümmert sich um sie. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell