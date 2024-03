Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl von Schuhen in Eishalle - Geschädigter gesucht!

Zweibrücken (ots)

Am Abend des 02.03.2024 kam es in der Eishalle in der Europa Allee zum Diebstahl von zwei Paar Schuhen. Die rechtmäßigen Besitzer hatten diese auf der Tribüne in der Eishalle abgestellt, wo die Schuhe später durch zwei Jugendliche entwendet wurden. Da die beiden 15-jährigen Täter allerdings die Aufmerksamkeit des Sicherheitsdienstes erregten, wurde die Polizei verständigt. Die gestohlenen Schuhe wurden sichergestellt. Gegen die beiden 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Beide wurden nach Anzeigenaufnahme durch die Polizei an ihre Eltern übergeben. Ein Paar der entwendeten Schuhe konnte direkt wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Der Besitzer des zweiten Paares ist noch unbekannt. Bei den Schuhen handelt es sich um Schuhe der Marke "Nike", Modell "Air Jordan 1", in den Farben Schwarz und Weiß. Der rechtmäßige Besitzer der Schuhe wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell