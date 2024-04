Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Schwerer Verkehrsunfall

43-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Straelen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag (6. April 2024) gegen 16:00 Uhr auf der Straße Zum Ringofen zwischen dem Sanger Weg und der Wankumer Straße. Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer aus Straelen war mit seiner Ducati Panigale V4 unterwegs, als er nach einer Linkskurve aus derzeit nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf dem Grünstreifen geriet und mit einer im Abbiegevorgang befindlichen landwirtschaftlichen Maschine kollidierte. Der 59-jährige Fahrer einer Selbstfahrspritze war ebenfalls in Richtung Wankumer Straße unterwegs, als er nach rechts in einen Feldweg einbog und an der Fahrzeugfront mit dem Motorrad zusammenstieß. Nach dem Zusammenstoß schlitterte der 43-Jährige samt Krad noch einige Meter über den Grünstreifen bis er in einem tiefer gelegenen Graben zum Stillstand kam. Zwei weitere Kradfahrer, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, waren sofort bei dem Verletzten und leisteten Erste Hilfe. Der Straelener zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mittels Rettungsschubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Krad wurde sichergestellt und das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Der polizeiliche Opferschutz informierte die Angehörigen und kümmert sich um sie. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell