Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Schwerer Verkehrsunfall

Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen

Kalkar (ots)

Am Samstag (6. April 2024) gegen 18:30 Uhr kam es in Höhe des Beschleunigungsstreifen an einem Freizeitpark an der Griether Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 44 Jahre alte Frau aus Bottrop, die noch drei Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren im Auto hatte, beabsichtigte mit ihrem Ssangyong Tivoli vom Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes kommend, auf die Griether Straße in Richtung Kieswerk zu fahren. Aufgrund von stockendem Verkehr auf dem Beschleunigungsstreifen scherte die 44-Jährige unverhofft auf die Griether Straße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigtem VW Golf eines 36-jährigen Kranenburgers. Die Fahrerin des Ssangyong verletzte sich schwer, die drei Kinder in ihrem Fahrzeug und der Kranenburger erlitten leichte Verletzungen. Der Ssangyong und der Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (as)

