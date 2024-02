Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Fußballpartie: Angepöbelt und verprügelt - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Bundesligaspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn am Samstag, 10. Februar, wurden gegen 23:15 Uhr drei Paderborner Fans in der Eisenbahnunterführung zwischen dem Elf-Freunde-Kreisel und der Eisenbahnstraße von circa sechs bis acht mutmaßlichen Anhängern des 1. FC Kaiserslautern angepöbelt und anschließend verfolgt. Im Bereich der Barbarossastraße wurden die drei Paderborner Fans von den unbekannten Männern attackiert. Ein 27-jähriger Fan musste deshalb im Krankenhaus aufgenommen werden, weil die Angreifer gegen seinen Kopf traten, als er bereits am Boden lag. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-1922 in Verbindung zu setzen. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell