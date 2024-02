POL-PPWP: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) - Am Samstag kam es in der Badstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 70-jähriger Mann hatte gegen 8:40 Uhr seinen braunen Opel am Fahrbahnrand geparkt. Als er abends um 20:15 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte er an der linken Fahrzeugseite einen "frischen" Schaden fest. Vermutlich hat ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug den Opel beim Vorbeifahren gestreift. Anschließend hat sich der ...

