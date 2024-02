Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots)

Eine 28-Jährige meldete sich am Sonntag, 11. Februar, bei der Polizei, da sie einen lang gezogenen Kratzer an ihrem PKW entdeckte. Der Audi war von Freitag, 9. Februar, gegen 16 Uhr, bis Sonntag, 11. Februar, um 15 Uhr, in der Kennelstraße ordnungsgemäß geparkt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Schaden von einem unbekannten Radfahrer verursacht worden sein könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat in dem genannten Zeitraum etwas beobachtet? Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 0631 369-2550. |cla

