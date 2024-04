Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch

Ehepaar trifft auf Einbrecher

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (8. April 2024) gegen 16:40 Uhr gelang ein unbekannter Täter auf derzeit nicht bekannte Weise in eine Wohnung an der Straßer Großer Wall. Die Bewohner befanden sich zu dieser Zeit im Schlafzimmer, als der Unbekannte die Wohnung im ersten Obergeschoss betrat. Bei Betreten des Schlafzimmers traf der Einbrecher auf das Ehepaar und flüchtete aus der Wohnung.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 25-27 Jahre alt - 1,80 m groß - schwarze kurze, glatte Haare - blaue Jacke

Die Kripo in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell