Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Verkehrsunfall nach Wendemanöver.

Lippe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall nach einem Wendemanöver kam es am Mittwochmorgen (26.06.2024) gegen 8.30 Uhr auf der Detmolder Straße. Ein 22-Jähriger aus Oerlinghausen fuhr auf dem Weg in Richtung Lage mit seinem Renault Twingo seitlich auf eine Parkfläche um zu wenden und anschließend wieder auf die Detmolder Straße. Dabei übersah der Autofahrer einen 58-jährigen Rollerfahrer aus Oerlinghausen, der von links kam und mit dem Renault zusammenstieß. Der Mann stürzte von seinem Roller und wurde leicht verletzt. Ein Team vom Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe des Rollers ab. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro.

