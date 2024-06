Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Emsbüren (ots)

Am Montag musste die Autobahn 31 bei Emsbüren für mehrere Stunden gesperrt werden. Grund dafür war ein Sattelzuggespann, welches in Fahrtrichtung Süden um etwa 8 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Gespann kam in Schieflage in der Berme zum Stehen und muss aufwendig geborgen werden. Hierzu wurde die A31 zwischen 11 und 15.30 Uhr voll gesperrt. Der 31-jährige Fahrer des Gespanns blieb unverletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.41 Promille. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen.

