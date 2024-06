Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Straßenlaterne beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 14. und dem 17. Juni hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz an der Straße Am Schweinemarkt in Nordhorn vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine Straßenlaterne touchiert und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell