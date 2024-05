Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240501.1 Lägerdorf: Betrunkener verletzt Polizeibeamte nach Maifeuer

Itzehoe (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.05.2024 griff ein betrunkener Besucher des örtlichen Maifeuers Polizeikräfte an und verletzte zwei Beamte. Um 02:44 Uhr meldeten Zeugen eine volltrunkene und augenscheinlich hilflose Person auf dem Gelände des Maifeuers am Sandweg. Als die Streife dem Mann aufhelfen wollte, trat dieser unvermittelt in Richtung seiner Helfer und verletzte so eine Einsatzkraft im Gesicht. Bei der anschließenden Fixierung biss der 31-jährige Mann einem weiteren Beamten in die Hand und beleidigte fortwährend alle anwesenden Schutzleute. Rettungskräfte transportierten den Beschuldigten aufgrund seines Trunkenheitsgrads ins Klinikum Itzehoe. Hier sollte ihm nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe eine Blutprobe entnommen werden. Hierbei leistete der Lägerdorfer erneut Widerstand. Er wird sich u.a. wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung in einem Verfahren verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell