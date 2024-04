Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240430.3 Heide: Verletzter nach körperlicher Auseinandersetzung

Heide (ots)

Im Postelweg gerieten zwei junge Männer am frühen Abend des 29.04.2024 erst in einen verbalen Streit, welcher in einer Körperverletzung gipfelte. Ein Beteiligter erlitt eine Verletzung im Gesicht. Um 20:48 Uhr gerieten die beiden Männer vor einer nahegelegenen Eisdiele in Streit. Das Geschehen verlagerte sich im weiteren Verlauf in den rückwärtigen Bereich des Rathauses. Hier fügte der 20-jährige Beschuldigte aus Sankt Michaelisdonn seinem Kontrahenten mit einem unbekannten Gegenstand eine Schnittverletzung im Gesicht zu und flüchtete anschließend vom Tatort. Der verletzte 21-jährige Heider unterzog sich einer medizinischen Behandlung im WKK Heide. Der Flüchtende konnte im Zuge der Ermittlungen identifiziert werden. Dieser stellte sich noch am selben Abend beim Polizeirevier in Heide. Polizeibeamte sicherten Spuren. Die Kripo Heide hat die Ermittlungen übernommen. Er wird sich in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell