POL-IZ: 240430.1 Itzehoe: Einbruch in Natursteinwerk

Itzehoe (ots)

Am Wochenende vom Nachmittag des 26.04.2024 bis zum Morgen des 29.04.2024, 06:00 Uhr brachen Unbekannte in das Natursteinwerk in der Emmy-Noether-Straße ein. Auf der rückwärtigen Grundstücksseite entfernten die Täter erst ein Stück des Zauns und begaben sich dann zum Firmengebäude. Hier kletterten die Einbrecher an der Außenfassade hoch zu einem Fenster in ersten Obergeschoss, welches sie aufdrückten und sich so Zutritt zum Betrieb verschafften. Im Inneren hebelten die Unbekannten mehrere Büroräume auf und durchsuchten auch die Fertigungshalle. In welchem Maße die Langfinger Beute gemacht haben, steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von 7.500 EUR. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Sie sollten sich unter 04821-6020 bei der Kripo Itzehoe melden.

Jochen Zimmermann

